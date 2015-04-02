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Красная Шапка против зла Красная Шапка против зла
Киноафиша Фильмы Красная Шапка против зла Отзывы о мультфильме «Красная Шапка против зла»
Hoodwinked Too! Hood VS. Evil Красная Шапка против зла 2010 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о мультфильме «Красная Шапка против зла»

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Комментарии Обсудить в чате
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Марушка 2 апреля 2015, 12:51
=))))прочитала название мультика...улыбнуло))только бы после просмотра этого мультика у детей не испортилось впечатление о настоящей "красной шапочке"✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ну Панду этот мульт не переиграет. Кунг-фу в несколько раз круче чем Шапка. Но сам по себе этот мультик про красную шапку интересный и веселый. Мне понравилась первая часть и думаю вторая получится тоже нормальной✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mujus 2 апреля 2015, 12:51
Вчера смотрел с ребенком. Посмотрели первые 40 минут: итог - не смешно, графика ни о чем, ребенок первый попросил выключить. С кунг-фу сравнивать даже не надо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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