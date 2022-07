1 Happily Ever Before Murray Gold 1:13

2 Operation Free the Children Murray Gold 4:09

3 Out of Reach Murray Gold 0:47

4 Red Murray Gold 1:59

5 Sister Hoods Murray Gold 2:54

6 Hea Murray Gold 1:27

7 Hoodwinked Hop Murray Gold 0:41

8 A Hasty Exit Murray Gold 1:10

9 A Long Standing Feud Murray Gold 2:28

10 The Amazing Granny Puckett Murray Gold 0:39

11 How It All Started Murray Gold 2:16

12 On the Trail of Evil Murray Gold 2:03

13 An Unwelcome Disturbance Murray Gold 0:39

14 Three Pigs Murray Gold 1:43

15 A Pitiful Fight Murray Gold 0:52

16 The Song of Kirk Murray Gold 1:16

17 The Unstoppable Hoods Murray Gold 0:57

18 A Dastardly Growth Spurt Murray Gold 1:38

19 Red Down Murray Gold 4:22

20 Legs Murray Gold 1:51

21 Go Red! Murray Gold 0:31

22 A Gigantic Problem Murray Gold 1:29

23 In Training Murray Gold 2:14

24 All In the Balance Murray Gold 2:01

25 Swaggering Through the City Murray Gold 1:16

26 Fight the Fight, Fighters Murray Gold 0:59

27 Until Next Time Murray Gold 2:38