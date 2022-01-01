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Amada, Amada

Амада, Амада, 1983

1983 / Куба
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1983
Режиссер
Умберто Солас
В ролях
Эслинда Нуньес
Сезар Евора
Сильвия Планас
Андрес Хернандез
Все актеры и съемочная группа
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