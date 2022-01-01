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Тот, кого ждет успех
Киноафиша Фильмы Тот, кого ждет успех
Un hombre de éxito

Тот, кого ждет успех, 1985

1985 / Куба
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 17 декабря 1986
Режиссер
Умберто Солас
В ролях
Сесар Эвора
Ракель Ревуэльта
Дейзи Гранадос
Хорхе Триничет
Рубенс де Фалько
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тот, кого ждет успех 2 постера
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