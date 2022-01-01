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Я и моя жена
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Ich und meine Frau

Я и моя жена, 1953

1953 / Австрия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 3 августа 1953
Режиссер
Эдуард Фон Борсоди
В ролях
Аттила Хербигер
Паула Вессели
Иза Гюнтер
Ютта Гюнтер
Николь Хестерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я и моя жена 1 постер
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