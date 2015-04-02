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Americano Американец 2007 / Канада
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Отзывы о фильме «Американец»

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Денис76 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yufa, 02/09/2010 - 11:53:29):Фильм очень понравился. А вот народ наш ("зрители" так называемые)

Народ, не ходите на этот фильм, если вы не умеете сидеть тихо и концентрироваться.

Это - не боевик в стиле тарантино! Это - другое кино!!!



На самом деле... растет поколение имбецилов

Вчера был в купчинском мираже... балканы

Это немыслимо. Люди, внимательней занимайтесь воспитанием своих детей

Шум-гам, базар... и ведь все как один хотят работать в газпроме

Стыдно и бежать хочется из родного города куда-нибудь в финляндию-норвегию

от быдла нашего,... ягуарозависимого



А фильм - хорош, все по-честному, картинка очень красивая

и в конце хочется, чтобы все обошлось...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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