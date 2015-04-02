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Americano

Американец, 2007

2007 / Канада
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Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Карлос Ферранд
В ролях
Фортуната Гомес
Пабло Перельман
Сесар Перес
Кэрол Круикшанк
Фред Эдлер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Денис76 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yufa, 02/09/2010 - 11:53:29):Фильм очень понравился. А вот народ наш ("зрители" так называемые)
Народ, не ходите на этот фильм,… Читать дальше…
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