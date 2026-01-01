«ELECTRIC FOREST 1: ROUTE SALE»

Программа целиком посвящена работе двух режиссеров: Эйно Руутсало [Eino Ruutsalo] и Паси «Спящего» Мюллюмяки [Pasi «Sleeping» Myllymaki].

Для Руутсало кино являлось продолжением живописи, графики и других визуальных искусств. Его фильмы отличает тщательная и детальная разработка каждого кадра, как, например, в фильме «Кинетические картинки» 1962 года, где каждый из восьми с половиной тысяч кадров был расписан художником вручную.

Мюллюмяки, напротив, привлекала легкость и доступность киноискуства. Будучи активным участником панк-движения, он писал: «К кино больше не нужно относиться как к какому-то сну. До сих пор зрители могли наблюдать с безопасного расстояния то, что происходит с актерами. Теперь кино будет происходить со зрителями. Началась эпоха прямого кино».

«ELECTRIC FOREST 2: ROUTEMASTERS»

Программа представляет серию экстраординарных формалистских экспериментов группы Filmmakers Co-op, участникам которой удалось при нулевом бюджете, с использованием старых камер и оптического принтера, воплотить далеко не самые аскетичные художественные замыслы.

И что бы не входило в джентльменский набор финских кинохудожников: стихотворение Кристиана Моргенштерна, тройные экспозиции червей-землемеров, рассказы о финской войне, комментарии по поводу визита Рональда Рейгана в Хельсинки или бессистемно отобранные отрывки из рекламных роликов - им всегда в равной степени удается передать нам невероятное ощущение кино, изобретенного заново.