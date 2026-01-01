Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена

Даже на глинистой почве овощи в июле прут буйно: запоминайте, как садоводы льют уксус на грядки

Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет

«Дом дракона», конечно, жестокий сериал, но эта сцена в нем – «такое милашество»: «было очень интересно увидеть на экране»

После «Первого отдела» включайте 3 похожих детектива – не оторветесь: №2 просто «лучший сериал про ментов»

«Элементарно, Ватсон — фраза, которую Дойль никогда не писал: узнали, кто первым ее сказал

В российский прокат вышел триллер с Денвером из «Бумажного дома»: «в лучших традициях Нолана и Финчера»

Комедии Гайдая любят многие, но тест по ним пройдут не все: вспомните, из каких фильмов эти 5 кадров

Ламповый детектив с 7.4 на IMDb «напоминает "Твин Пикс"»: «посмотрел за вечер», ведь в нем всего 6 серий

«Невский» крут, но совсем другой сериал с Васильевым-силовиком сравнивают с шедеврами Тарантино: «Мог бы снять Квентин лет 20 назад»