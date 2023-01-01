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Пиранья
Киноафиша Фильмы Пиранья Пиранья, 1978: актеры и роли
Piranha Пиранья 1978 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Пиранья, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте Джо Данте Joe Dante
В ролях
Хезер Мензис Heather Menzies Кевин МакКарти Kevin McCarthy Брэдфорд Диллман Bradford Dillman Кинен Уинн
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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