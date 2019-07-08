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Видок
Отзывы о фильме «Видок»
Vidocq
Видок
2001 / Франция
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Дед Мазай
8 июля 2019, 15:02
Оценка
Отец сыска против злодея из городских легенд
В 2001 году очень известный во Франции мастер визуальных эффектов, делавший их, в-частности, для Чужого 4 и бессоновской Жанны Дарк созрел для своего режиссёрского дебюта. К делу он подошёл со всей ответственностью и профессионализмом настоящего нережиссёра. Взяв за основу попытку воплотить в жизнь техническую задачу полностью снять фильм в цифровом формате и персонажа, о котором хотел снять кино, всё остальное Жан-Кристоф Комар, а. к. а. Питоф начал добавлять по остаточному принципу. Казалось бы, фильм должен был получиться ужасным, но на деле он удался.
"Повезло" с подобранными ингридиентами. Сценарий ваял Жан-Кристоф Гранже, популярный во Франции писатель в жанре детективного нуара. Вышедшее полугодом ранее Братство волка, снятое по его одноимённому роману, по-настоящему выстрелило. На главные роли Питоф взял набирающего популярность Гийома Кане и "вечного" Жерара Депардье, любовь к которому на родине не может пошатнуть никакое количество плохих фильмов, в которых он снялся. Играл он Эжена Видока, одного из самых ярких авантюристов первой половины XIX века, а их в ту пору было просто неприличное количество, самых разных мастей и оттенков. Человека, который сначала создал успешную криминальную карьеру и заработал авторитет в уголовном мире и узнавание в обществе (в немалой степени благодаря своим многочисленным побегам из тюрем разной степени строгости), а, после, без зазрения совести предложил свои услуги по поимке соратников по ремеслу правительству в обмен на помилование, став самым продуктивным инспектором парижской полиции. Который, впоследствии, придумал, по-сути, уголовный розыск в его современном виде, создав Главное управление национальной безопасности, а после отставки придумал ещё и детективные агентства, открыв самое первое.
Сюжет фильма неоднократно менялся в процессе создания, а в финальной вариации столкнул знаменитого сыщика с убийцей-алхимиком из городских преданий. При этом он был лишь важным дополнением к визуальной составляющей. Вот где Питоф развернулся в полную силу. Декадентство граничащее с гротеском соседствовало с нищетой, оставленной Великой Революцией и Наполеоновскими войнами. А подано это смешение было яркими красками на грани отторжения, но грань эту не переходящими. Некоторые сцены выглядят вереницей оживлённых стоп-кадров, в которых каждому оттенку отведено своё особое место. Блестяще выполнены и декорации. Вкупе, всё это создаёт атмосферу мрачной завораживающей сказки, подобной бёртоновской Сонной Лощине, или Мюнхгаузену Терри Гиллиама.
Сумев сохранить баланс между мощнейшей визуальной подачей и захватывающим мистико-детективно сюжетом Питоф создал один из самых запоминающихся и атмосферных французских фильмов нулевого десятилетия, удовольствие от просмотра которого получат люди с самыми разными киновкусами. Для меня это 10 из 10, и один из немногих оставленных DVD. Рекомендую к просмотру всем и каждому, независимо от жанровых предпочтений.
8 июля 2019, 15:02
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В 2001 году очень известный во Франции мастер визуальных эффектов, делавший их, в-частности, для Чужого 4 и бессоновской Жанны Дарк созрел для своего режиссёрского дебюта. К делу он подошёл со всей ответственностью и профессионализмом настоящего нережиссёра. Взяв за основу попытку воплотить в жизнь техническую задачу полностью снять фильм в цифровом формате и персонажа, о котором хотел снять кино, всё остальное Жан-Кристоф Комар, а. к. а. Питоф начал добавлять по остаточному принципу. Казалось бы, фильм должен был получиться ужасным, но на деле он удался.
"Повезло" с подобранными ингридиентами. Сценарий ваял Жан-Кристоф Гранже, популярный во Франции писатель в жанре детективного нуара. Вышедшее полугодом ранее Братство волка, снятое по его одноимённому роману, по-настоящему выстрелило. На главные роли Питоф взял набирающего популярность Гийома Кане и "вечного" Жерара Депардье, любовь к которому на родине не может пошатнуть никакое количество плохих фильмов, в которых он снялся. Играл он Эжена Видока, одного из самых ярких авантюристов первой половины XIX века, а их в ту пору было просто неприличное количество, самых разных мастей и оттенков. Человека, который сначала создал успешную криминальную карьеру и заработал авторитет в уголовном мире и узнавание в обществе (в немалой степени благодаря своим многочисленным побегам из тюрем разной степени строгости), а, после, без зазрения совести предложил свои услуги по поимке соратников по ремеслу правительству в обмен на помилование, став самым продуктивным инспектором парижской полиции. Который, впоследствии, придумал, по-сути, уголовный розыск в его современном виде, создав Главное управление национальной безопасности, а после отставки придумал ещё и детективные агентства, открыв самое первое.
Сюжет фильма неоднократно менялся в процессе создания, а в финальной вариации столкнул знаменитого сыщика с убийцей-алхимиком из городских преданий. При этом он был лишь важным дополнением к визуальной составляющей. Вот где Питоф развернулся в полную силу. Декадентство граничащее с гротеском соседствовало с нищетой, оставленной Великой Революцией и Наполеоновскими войнами. А подано это смешение было яркими красками на грани отторжения, но грань эту не переходящими. Некоторые сцены выглядят вереницей оживлённых стоп-кадров, в которых каждому оттенку отведено своё особое место. Блестяще выполнены и декорации. Вкупе, всё это создаёт атмосферу мрачной завораживающей сказки, подобной бёртоновской Сонной Лощине, или Мюнхгаузену Терри Гиллиама.
Сумев сохранить баланс между мощнейшей визуальной подачей и захватывающим мистико-детективно сюжетом Питоф создал один из самых запоминающихся и атмосферных французских фильмов нулевого десятилетия, удовольствие от просмотра которого получат люди с самыми разными киновкусами. Для меня это 10 из 10, и один из немногих оставленных DVD. Рекомендую к просмотру всем и каждому, независимо от жанровых предпочтений.
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