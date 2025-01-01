Меню
Награды и номинации фильма Семь невест для семерых братьев 1954

Оскар 1955 Оскар 1955
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1955 Золотой глобус 1955
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Film from any Source
Номинант
