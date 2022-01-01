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Кристин Лаврансдаттер
Киноафиша Фильмы Кристин Лаврансдаттер Кристин Лаврансдаттер, 1995: актеры и роли
Kristin Lavransdatter Кристин Лаврансдаттер 1995 / Германия / Норвегия / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Кристин Лаврансдаттер, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann
В ролях
Элизабет Матесон Бьорн Скагестадт Сверр Анкер Осдал
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Одержимая
2021, Россия, триллер
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