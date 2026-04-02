Берекем

, 2026
Берекем
Кыргызстан / драма / 12+
О фильме

Аманат и Раяна — молодая супружеская пара с большими целями и мечтами, которые уважают и ценят друг друга. Несмотря на то что за семь лет брака у них так и не появилось детей, их отношения укреплялись доверием и любовью, и они всегда были опорой друг для друга. Значительную роль в успехе Аманата как предпринимателя сыграла его супруга Раяна — её вера, поддержка и доверие. Однако со временем всё меняется. В погоне за богатством и поддавшись временным соблазнам, Аманат вскоре теряет не только занимаемую должность, но и своё состояние. Его жена, пережив сильный стресс, заболевает тяжёлой и неизлечимой болезнью — раком. Лишь тогда Аманат осознаёт истинную ценность семьи и значимость своей спутницы жизни.

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Кыргызстан 12+

Рейтинг фильма

