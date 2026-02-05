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Постер фильма Ғашықпын саған
7.3
Ғашықпын саған - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ғашықпын саған
7.3

Ғашықпын саған

, 2026
Gashyqpyn sagan
Казахстан / мелодрама / 18+
Трейлеры
Пойду 122
Не пойду 16
Постер фильма Ғашықпын саған
7.3
Пойду 122
Не пойду 16
Ғашықпын саған - Трейлер
Ғашықпын саған  Трейлер

О фильме

Еңлік – студентка, приехавшая в Алматы на учёбу. Чтобы помочь своей семье, она вынуждена отказаться от своей мечты и начать искать работу. После случайного происшествия её отчисляют из университета, и она скрывает эту правду от матери. В ту же ночь она знакомится с Арманом — молодым человеком, выбравшим путь музыканта. Работая вместе, они постепенно сближаются, и их дружба перерастает в любовь. Однако большой город подвергает их мечты и чувства испытаниям, заставляя сделать важный выбор.

В ролях

Сагызбай Карабалин
Жасулан Копбергенов
Аделина Ералиева
Абильмансур Сериков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 февраля 2026
Дата выхода
5 февраля 2026 Казахстан 16+
16 апреля 2026 Кыргызстан 18+

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
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Трейлеры фильма

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Ғашықпын саған - Трейлер
Ғашықпын саған Трейлер
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