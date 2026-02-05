Продуманные хозяйки скупают советские стенки «пачками» на «Авито»: делают из них мебель не хуже дизайнерской

Старые обои не выкидываю уже давно – украшаю дачу с квартирой за 15 минут: запомните раз и навсегда 3 совета времен СССР

Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони

Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!

Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий

«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)

«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой

Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор

Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)

Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров