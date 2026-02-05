Отзывы о фильме
Киноафиша.инфо 27 июня 2026, 21:48
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
User 26 февраля 2026, 23:32
Кинодан алған әсерімді енді айталмадм🥺❤️💔
Еңлік – студентка, приехавшая в Алматы на учёбу. Чтобы помочь своей семье, она вынуждена отказаться от своей мечты и начать искать работу. После случайного происшествия её отчисляют из университета, и она скрывает эту правду от матери. В ту же ночь она знакомится с Арманом — молодым человеком, выбравшим путь музыканта. Работая вместе, они постепенно сближаются, и их дружба перерастает в любовь. Однако большой город подвергает их мечты и чувства испытаниям, заставляя сделать важный выбор.
|5 февраля 2026
|Казахстан
|16+
|16 апреля 2026
|Кыргызстан
|18+