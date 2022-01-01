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Перекоп
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Перекоп, 1930

1930 / СССР
8.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме
Выпущенный к десятилетию взятия Перекопа, фильм состоит из большого числа эпизодов, внешне не связанных друг с другом.
8.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 3 ноября 1930
Режиссер
Иван Кавалеридзе
В ролях
Иван Твердохлеб
Оксана Подлесная
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перекоп 1 постер
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