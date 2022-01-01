Перекоп, 1930

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о выходе в прокат О фильме Выпущенный к десятилетию взятия Перекопа, фильм состоит из большого числа эпизодов, внешне не связанных друг с другом. Развернуть 8.6 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1930 Премьера в мире 3 ноября 1930 Режиссер Иван Кавалеридзе В ролях Иван Твердохлеб Оксана Подлесная Все актеры и съемочная группа 1 постер

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