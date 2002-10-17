«Знаки»: Рецензия Киноафиши

«Самое страшное для меня – быть обыкновенным». М. Найт Шьямалан З Н А К - признак, примета, отличие; предзнаменование; предвестие; чувственное доказательство, свидетельство; чувственное изъявление, обнаружение чего-либо… Завязка. Семья феремера Грэма Хэсса (Мэл Гибсон) из Пенсильвании, недавно перенесшая ужасную потерю – погибла жена и мать двоих детей, обнаруживает на своих полях загадочные Знаки. Глава семьи и его младший брат Меррилл Хэсс (Хоакин Феникс) переполняются решимостью поймать «шутников». Однако события довольно скоро приобретают «уфологическую» окраску, и оторванное от цивилизации семейство пытается решить для себя вопрос «где же истина? – неужели рядом?!» Познавательно. - Сценарий фильма был напечатан в единственном экземпляре, который находился у режиссера. О том, как будет развиваться сюжет и чем закончится фильм не знал никто. - Более того, все, работавшие над этим фильмом, подписали контракт, основным пунктов которого было "неразглашение сюжета фильма посторонним". За сохранение тайны полагалась надбавка к зарплате. - Фрэнк Маршалл, Кэтлин Кеннеди и Сэм Мерсер - продюсеры "Шестого чувства" Шьямалана. На этот раз тоже решили спродюсировать его картину. - Круги и линии на полях в фильме не просто непонятные знаки, создатели ленты сделали их в виде сообщений на древнем языке пиктограмм. - Загадочные знаки на полях действительно существуют и вот уже многие годы являются одной из неразрешимых загадок. Многие ученые полагают, что фермеры сами создают эти круги для привлечения туристов и, таким образом, зарабатывают деньги. Вот ссылка, где можно увидеть фото-галерею существующих знаков - http://www.memorologyllc.com/CropCircleInfo/PhotoGallery/PhotoGallery1.htm - Первоначально роль Хоакина Феникса должен был исполнять Марк Руффало /Mark Ruffalo (Танец Ворона, Гудини, Дантист). - Рори Калкин, сыгравший сына Мэла Гибсона, это младший брат того самого Маколея Калкина (Один Дома). - М. Найт Шьямалан был так увлечен проектом “Знаков”, что отказался поработать над фильмами о Гарри Поттере. - Тема таинственных кругов на полях стала популярна в кинематографе. Сейчас ожидается выход ещё двух фильмов по этой теме. Один из них — британская независимая лента “Место для того, чтобы остаться”, другой — голливудский триллер “Пророчества Мофмана” с Ричардом Гиром в главной роли. Впечатления. В расчете на чтение данных строк потенциальным зрителем, не хочу портить работу режиссера, окутывавшего сюжет и финал фильма завесой тайны. Поделюсь возникающими по просмотру эмоциями совсем коротенечко. Фильм не рекомендован любителям ярких спец-эффектов. Шьямалан сумел-таки снять блокбастер, почти не применяя никаких избитых и полагающихся по жанру примочек. А самым интересным и увлекательным в просмотре считаю «эффект присутствия». Разместив эпицентр событий удаленную от крупных городов и скоплений народа ферму, режиссер и сценарист великолепно сыграл на «местечковости» ситуации, сумев приблизить события к каждому из нас. Мы можем сопереживать героям, представлять себя на их месте, не особенно при этом напрягая воображение. Вообще, сценарий фильма, напомнил мне хороший образец научной фантастики образца прошлого века, и всем любителям старой доброй Sci Fi я (очень аккуратно и ненавязчиво) фильм рекомендую.