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Играть и бороться
Tocar y luchar
Играть и бороться, 2006
2006 / Венесуэла
6.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
документальный
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О фильме
- фильм получил самую высокую оценку зрителей на фестивале LTINO FIESTA в Москве в марте 2008 года.
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Это чарующая история о шестерых венесуэльских детях и их любви к музыке – история, которая доказывает: только тот, кто мечтает, достигает невозможного.
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6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
17 марта 2006
Режиссер
Альберто Арвело Мендоса
В ролях
Клаудио Аббадо
Хосе Антонио Абреу
Джонни Гомез
Саймон Рэттл
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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