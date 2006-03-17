Играть и бороться, 2006

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - фильм получил самую высокую оценку зрителей на фестивале LTINO FIESTA в Москве в марте 2008 года. Развернуть Это чарующая история о шестерых венесуэльских детях и их любви к музыке – история, которая доказывает: только тот, кто мечтает, достигает невозможного. Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 17 марта 2006 Режиссер Альберто Арвело Мендоса В ролях Клаудио Аббадо Хосе Антонио Абреу Джонни Гомез Саймон Рэттл Все актеры и съемочная группа 1 постер

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