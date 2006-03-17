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Играть и бороться
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Tocar y luchar

Играть и бороться, 2006

2006 / Венесуэла
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть О фильме
- фильм получил самую высокую оценку зрителей на фестивале LTINO FIESTA в Москве в марте 2008 года.
Это чарующая история о шестерых венесуэльских детях и их любви к музыке – история, которая доказывает: только тот, кто мечтает, достигает невозможного.
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 17 марта 2006
Режиссер
Альберто Арвело Мендоса
В ролях
Клаудио Аббадо
Хосе Антонио Абреу
Джонни Гомез
Саймон Рэттл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Играть и бороться 1 постер
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