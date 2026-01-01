Оповещения от Киноафиши
Дата — обыкновенный мужчина, холост, но воспитывает двоих детей. В его жизни появляется женщина, чувства к которой горят в его сердце необъятным пожаром, который он не в силах контролировать. Поглощенный только своими проблемами, он совершенно забывает о том, что ему нужно воспитывать Лию и Гию — маленькую дочь и сына. Те постоянно бродят по улице, шатаются в переулках, попадают в передряги. Однажды, Гию едва ли не сбивает автомобиль. Заботится о пострадавшем ребенке студентка Нато, которая приводит детей к себе домой и помогает им.

Между ребятами и девушками возникает некая связь, о которой и речи не шло в случае с эгоистичным отцом. На дне рождении маленькой Лии Дата знакомится с Нато, они узнают друг друга лучше. Мужчина решает жениться на девушке и бросить Тео — его любовницу, которая хочет жить только в свое удовольствие. 

Страна СССР
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 6 июля 1958
Дата выхода
12 мая 1959 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Skhvisi shvilebi, Someone Else's Children, As Crianças de Outrém, Children of Others, Cudze dzieci, En anden mands børn, Idegen gyermekek, Kaipuu, Somebody Else's Children, Stepchildren, Ta paidia mias allis, Чyжие дети, Чужие дети
Режиссер
Тенгиз Абуладзе
В ролях
Цицино Цицишвили
Отар Коберидзе
Асмат Кандаурашвили
Нани Чиквинидзе
Роланд Борошвили
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
