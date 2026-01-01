Дата — обыкновенный мужчина, холост, но воспитывает двоих детей. В его жизни появляется женщина, чувства к которой горят в его сердце необъятным пожаром, который он не в силах контролировать. Поглощенный только своими проблемами, он совершенно забывает о том, что ему нужно воспитывать Лию и Гию — маленькую дочь и сына. Те постоянно бродят по улице, шатаются в переулках, попадают в передряги. Однажды, Гию едва ли не сбивает автомобиль. Заботится о пострадавшем ребенке студентка Нато, которая приводит детей к себе домой и помогает им.

Между ребятами и девушками возникает некая связь, о которой и речи не шло в случае с эгоистичным отцом. На дне рождении маленькой Лии Дата знакомится с Нато, они узнают друг друга лучше. Мужчина решает жениться на девушке и бросить Тео — его любовницу, которая хочет жить только в свое удовольствие.