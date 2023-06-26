Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "За Палыча!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кинг Конг
Отзывы о фильме «Кинг Конг»
King Kong
Кинг Конг
1976 / США
7.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Отзывы о фильме «Кинг Конг»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Владимир
26 июня 2023, 12:09
Оценка
Смотрю этот фильм не раз, мне он нравится до жути, хоть в нём и есть свои недочеты. Джефф Бриджес и Чарльз Гродин вполне приемлемы в своих ролях. А Джессика Лэнг так вообще шикарна. Довольно впечатляющие спецэффекты для своего времени. В целом посмотреть стоит
26 июня 2023, 12:09
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Барби
77 комментариев
Жанна Дюбарри
15 комментариев
Я делаю шаг
1 комментарий
Астрал. Женщина в черном
10 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Related video
Брови этой девушки вызывают у многих ужас: не каждая решится так ходить (фото)
Соловец из «Улиц разбитых фонарей» с молодой женой выглядят как дедушка с внучкой: неловкое зрелище
Самира из «Клона» вышла замуж за русского: их семейное фото никого не оставит равнодушным
Plus-size модель показала, что съедает на ужин: обычной семье не под силу
Чужое мнение для них пустой звук: мужчины с этими именами слушают лишь себя
До пластики - другой человек: неудивительно, что Азиза сводила мужчин с ума
О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика
Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес
Тест: хороший ли из вас повар?
В этом фильме Кончаловского так опозорили актрису, что ее ненавидели на родине
Изменившаяся до неузнаваемости Долина поразила народ: увидите фото и сами будете в шоке
Годы идут, а Полину из фильма «Мужики!..» все еще легко узнать: убедитесь сами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail