Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Затерянный мир Затерянный мир
Киноафиша Фильмы Затерянный мир Награды и номинации фильма Затерянный мир
Land of the Lost Затерянный мир 2009 / США
5.9 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Затерянный мир

Вся информация о фильме
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
Парик Нетребко сполз в самый неподходящий момент: разоблачающие кадры уже в Сети
Шукшина отвернулась от разбитой инсультом матери: что стоит за подлым поступком
Петросян это скрывал: раскрыта истинная причина закрытия «Кривого зеркала»
Испортила квартиру Муравьевой: не поверите, что стало с горе-дизайнером «Квартирного вопроса»
Вот в какие числа рождаются сильные духом люди: им все по плечу
Умолял позвать врача: что стряслось с певцом SHAMAN прямо на сцене на глазах у толпы
Питается одной газировкой: что случилось с мужчиной, который 17 лет назад отказался от еды
«Белое солнце пустыни» снимали в адских условиях: Мишулин чуть не убил режиссера
Эти метки на Руси носили только альфа-самцы: теперь встречаются у тюфяков
Отличается от других: что известно о внуке Шукшиной, от которого отреклась родная мать
Тест: героем какой игры вы могли бы стать?
О роскоши давно забыла: Орбакайте всех обманывает, что хорошо живет в США
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше