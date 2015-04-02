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Азирис Нуна
Отзывы о фильме «Азирис Нуна»
Aziris Nuna
Азирис Нуна
2006
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.5
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Денис
2 апреля 2015, 12:51
!
Цитата (Нина, 15/03/2006 - 09:56:43):
Судя по трейлеру, это комедийный фарс с отечественными приколами
Фильм просто ужаснейший!!!просто какой то детский тупняк...обломался на все утро...
в отстой!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Brute
2 апреля 2015, 12:51
Извините, но Лукьяненко там в сооавторстве, а на первом месте Ю. Буркин. И книжка довольно сильная, хоть и похуже других двух частей. Фильм достойный. Конечно для детей. А вы много русских детских фильмов помните из недавнего прошлого?.. я не очень..конечно, коегде дети подкачали..ну что ж с нитх взять..хотя могли б и получше подобрать...но вот Шидла!!!...это выше всяких похвал !=)кто не понял - я не виноват=)и спецэфекты весьма мощные..с претензией, по крайней мере. И Саундтрек отличный. Может и не шедевральный фильм, но вполне добротный. Хотя бы один раз посмотреть надо.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Warlock9000
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хуже некуда игра актёров вне всякой критики!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Денис
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нэти, 18/03/2006 - 16:32:11):
Так что всем советую. на нем можно спокойно отдохнуть..
На нем можно спокойно поспать.
2 апреля 2015, 12:51
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Фильм просто ужаснейший!!!просто какой то детский тупняк...обломался на все утро...
в отстой!
На нем можно спокойно поспать.
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