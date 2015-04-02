Наша рецензия

Если в кресле Санта-Клауса в предрождественском супермаркете вместо него самого восседает табличка «Санта ушел кормить оленей», это может означать только три вещи: 1) Санта валяется, пьяный в хлам, здесь же, за картонной перегородкой; 2) Санта блюет, прислонившись к стене, у черного входа; 3) Санта трахает в зад какую-нибудь очередную толстуху в примерочной. Если же северный ледовитый волшебник возвращается в свое кресло, то только затем, чтобы, обмочив при детях собственные штаны, начать…