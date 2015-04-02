Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Плохой Санта Плохой Санта
Киноафиша Фильмы Плохой Санта Отзывы о фильме «Плохой Санта»
Bad Santa Плохой Санта 2003 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Плохой Санта»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если в кресле Санта-Клауса в предрождественском супермаркете вместо него самого восседает табличка «Санта ушел кормить оленей», это может означать только три вещи: 1) Санта валяется, пьяный в хлам, здесь же, за картонной перегородкой; 2) Санта блюет, прислонившись к стене, у черного входа; 3) Санта трахает в зад какую-нибудь очередную толстуху в примерочной. Если же северный ледовитый волшебник возвращается в свое кресло, то только затем, чтобы, обмочив при детях собственные штаны, начать…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Juggernaut 2 апреля 2015, 12:51
Чё за фильм такой? Детский шоли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лев 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, достаточно своеобразный юмор, и много прикольных моментов.

На фоне общего засилья американских боевиков весьма недурно, хотя и пошловато местами, но всё-таки фильм не для детей...

Стоит посмотреть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KOSHKA 2 апреля 2015, 12:51
etot akter vo pervyh urod a vo vtoryh oh,n mne ne nravitsya i voobshe etot film prosto svolach da shtob on sdoh da poshel on na hhhhhhhh bbbbb skot
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Лучшая рождественская история! Волшебно.

Вот бы так устроилось, чтобы Торнтон объединился с кем-то из МакДонахов. Лучше бы с Мартином.

Мальчика немного жалко. Лишили невинности✊
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши