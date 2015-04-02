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Морпехи
Отзывы о фильме «Морпехи»
Jarhead
Морпехи
2005 / Германия / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Mezis
2 апреля 2015, 12:51
ну, когда?
2 апреля 2015, 12:51
0
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К2
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Orcinus от 20/01/2006 - 09:05:44
Смотрел вчера в Гулливере. На просмотр пришла толпа страйкболистов в полной боевой выкладке USMC с ППшками,автоматами и пулеметами,цирк был еще тот.
Фильм мне понравился,понравился полностью и понравился всем.
В отличии от упомянутой здесь 9 роты,там сюжет развивается очень ровно и понятно. Операторская работа на высоте,камера не дрожит и не прыгает. Очень понравились кадры,когда бойцы идут по черному от копоти песку и следы у них белые.
Фильму 5ка, американцы еще раз доказали,что они умеют снимать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Maximys
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходил, посмотрел, даже понравилось! Вобще военную тематику не очень люблю, но эта картина мне понравилась, может кто смотрел в переводе Гоблина "Цельно-металлическая оболочка", чем-то этот фильм мне её напомнил! Вобщем сходите, иногда и такие фильмы надо смотреть!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Смотрел вчера в Гулливере. На просмотр пришла толпа страйкболистов в полной боевой выкладке USMC с ППшками,автоматами и пулеметами,цирк был еще тот.
Фильм мне понравился,понравился полностью и понравился всем.
В отличии от упомянутой здесь 9 роты,там сюжет развивается очень ровно и понятно. Операторская работа на высоте,камера не дрожит и не прыгает. Очень понравились кадры,когда бойцы идут по черному от копоти песку и следы у них белые.
Фильму 5ка, американцы еще раз доказали,что они умеют снимать.
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