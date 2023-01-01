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Морпехи
Морпехи, 2005: актеры и роли
Jarhead
Морпехи
2005 / Германия / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Морпехи, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Мендес
Sam Mendes
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Скайлер Стоун
Уэйд Уилльямс
Кэтрин Рэндолф
Крис Купер
Chris Cooper
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Лукас Блэк
Lucas Black
Джеймс Моррисон
James Morrison
Джейкоб Варгас
Jacob Vargas
Ивэн Джоунс
Лэз Алонсо
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
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