Это, несомненно, новый уровень отечественного скейтвидео-продакшена. В съемках были задействованы самые сильные и интересные скейтеры: Влад Есаулков (Adio, Quiksilver, Union, Proskater.ru), Андрей Тихонов (Emerica, Element), Гоша Конышев (Emerica, Element), Стас Никитин (Провокатор), Денис Волков (Провокатор, Circa), Дима Родионов (DVS, Matix, Balance) и Дима Двойнишников «Флин» (DVS, Matix, Balance) и др. Каждый райдер имеет вводную часть перед основной партией, так чтобы зритель мог поближе познакомиться с ключевыми лицами российского скейтбординга. Весь год ребята обкатывали уже известные споты и охотились за новыми. Было много угарных трипов: Брюссель, Афины, Испания, ОАЭ, Минск, и, конечно, Москва и Питер. Впервые в истории отечественного скейтбординга для съемок фильма был использован формат HD и 16 мм. На большом экране это должно смотреться захватывающе.