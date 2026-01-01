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Постер фильма Театр Абсурда
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Театр Абсурда

, 2007
18+
Постер фильма Театр Абсурда

О фильме

Это, несомненно, новый уровень отечественного скейтвидео-продакшена. В съемках были задействованы самые сильные и интересные скейтеры: Влад Есаулков (Adio, Quiksilver, Union, Proskater.ru), Андрей Тихонов (Emerica, Element), Гоша Конышев (Emerica, Element), Стас Никитин (Провокатор), Денис Волков (Провокатор, Circa), Дима Родионов (DVS, Matix, Balance) и Дима Двойнишников «Флин» (DVS, Matix, Balance) и др. Каждый райдер имеет вводную часть перед основной партией, так чтобы зритель мог поближе познакомиться с ключевыми лицами российского скейтбординга. Весь год ребята обкатывали уже известные споты и охотились за новыми. Было много угарных трипов: Брюссель, Афины, Испания, ОАЭ, Минск, и, конечно, Москва и Питер. Впервые в истории отечественного скейтбординга для съемок фильма был использован формат HD и 16 мм. На большом экране это должно смотреться захватывающе.
Режиссер Александр Худоконь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007

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