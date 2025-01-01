Меню
Награды и номинации фильма Кабельщик

Награды и номинации фильма Кабельщик 1996

MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
