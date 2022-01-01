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Жди меня
Жди меня, 1943: актеры и роли
Жди меня
1943 / СССР
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жди меня, 1943: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Столпер
Борис Иванов
Boris Ivanov
В ролях
Людмила Глазова
Lyudmila Glazova
Лев Свердлин
Lev Sverdlin
Михаил Названов
Валентина Серова
Valentina Serova
Елена Тяпкина
Yelena Tyapkina
Михаил Названов
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