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Борис Иванов
Boris Ivanov
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Борис Иванов
Борис Иванов
Boris Ivanov
Дата рождения
20 апреля 1908
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
14 ноября 1964
Место рождения
Рязань, Россия
Популярные фильмы
7.2
Парень из нашего города
(1942)
Фильмография Борис Иванов
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
1942
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
7.2
Парень из нашего города
Paren iz nashego goroda
мелодрама, драма, военный
1942, СССР
Онлайн
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