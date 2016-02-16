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Сигнал
Отзывы о фильме «Сигнал»
The Signal
Сигнал
2007 / США
6.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Foggy
16 февраля 2016, 02:24
дешево и сердито, но вполне неплохо...правда, только с оглядкой на бюджет...что завлекает - логика действительно инопланетная, тк вменяемого сюжета не получилось ✊
мы ехали к номаду, приехали в подвал, бум мы - инопланетяне, бум area 51, конец
и как обычно в таких фильмах (см робокоп) не обошлось без забавного негра
, которого тут исполнял сам "matrix has you" ✊
но очень атмосферно, с подражанием и четко выстроено от нудного начала к бодренькому концу...
в целом, учитывая бюджет - 8/10
ps тут бы идей побольше, сценарий бы получше, с проработкой получилось бы не хуже District 9, а так только на четверочку
16 февраля 2016, 02:24
0
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Swi4e1
16 февраля 2016, 02:24
Ребят , обьясние , в чём суть кино ? Это ему всё снилось ? Я вообще не понял фильм ✊
16 февраля 2016, 02:24
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
16 февраля 2016, 02:25
0
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:25
Ну и о чем кино-то ?? Как-то мутно все. Идея хороша. Интрига у фильма есть и сохраняется почти вес фильм. Лаврентий Воблавич весь фильм с каменным лицом( успокоительным что-ли накачался). Вообщем 6 за интригу.
ЗЫ: В 2010 году вышел фильм где пришельцы напали на землю и похищали людей из-за мозгов концовка Сигнала вызвала ассоциацию с этим фильмом. Название забыл.
16 февраля 2016, 02:25
0
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:25
Ответ на сообщение peacefrog от 11/08/2014 - 03:19:22
Блин, возможно и в правду. Я то шел на фильм с целью посмотреть именно фантастику.
16 февраля 2016, 02:25
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Все хотел "нажраться", а потом писать, да вижу спасать кино НАДА!!✊
Короче кино хорошее, замудренное, веселая такая солянка получилась. Туэйтс, уже второй фильм подряд радует своим выбором, или ему повезло, или это все не по настоящему✊
По существу. Визуально фильм великолепен, на скромном бюджете, хорошая операторская работа, мозг кинозрителя сам додумывает Алиена на дереве. Так и надо собственно.
О чем кино, спросите вы?? Не знаю✊ Но вот какие гипотезы:
1) Это все зона 51, там правительство делает эксперименты над людьми. Зачем? Вероятно им досталась технология Алиенов, или Алиены просто просят выделить им территорию и людей для эксперитментов, в обмен на технологию. Но, тут не стыковки. Зачем им писать какие то подсказки этим людям, почему Истман на коляске выбирается из бункера, вообще почему бункер(архаизм), и конец фильма тоже собственно опровергает что это планета Земля.
2) Это все в голове у Истмана. Его все таки похищают пришельцы, он в коме у них на корабле, все последующее действие, это по сути реконструкция событий его мозгом. От сюда явное гипертрофированное математическое мышление, побег на коляске, и супер ноги и супер руки. Пробой за оболочку зоны, это либо смерть, либо кто то из Алиенов выключил тумблер жизнеобеспечения. И тут кстати у него Фишборн, всплывает в памяти, как Морфиус, открывающий правду. Что намекает на то, что он внутри матрицы, в онлайне короче.
3) Истман уже Алиен, либо сбежавший эксперимент Алиенов. Не зря в начале фильма, они пишут шуточный вопрос -"мечтают ли андроиды об электроовцах?" из одноименной нетленки Филиппа Дика. То есть Истман тянется на зов СИГНАЛА, как дроид на ретранслятор. Всего его туманные воспоминания, о ногах и бегах и каруселях, ничто иное, как фантомное сознание андроида, фрагментированное. Тут же и тесты, по аналогии с тестами в Блейдраннере, у Декарта. Зачем Морфиусу спрашивать про кубы, цвета и так далее, только лишь что бы выяснить что перед ним не человек. А двое друзей, возможно, и вовсе не существовали. Тут тогда остается не понятным, отстреливание других обитателей зоны после контакта с Истманом...✊ (красный чемодан Самсонит - зачет)
Так что вопросов больше чем ответов, но для такого уровня кино, это даже круто. Появилась некая не досказанность. Да и кстати, саундтрек, это чуть ли не самая весомая часть фильма, настолько он идеально лег на визуальный ряд, что тут без 8/10 никак не получится..
16 февраля 2016, 02:25
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Цитата (D_Diamond, 06/09/2014 - 10:24:18):
Трейлер круть, это точно!
16 февраля 2016, 02:25
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
16 февраля 2016, 02:25
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
R U AGITATED? ❗️
16 февраля 2016, 02:25
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
16 февраля 2016, 02:25
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:27
Цитата (peacefrog, 14/08/2014 - 01:55:42):
Ага, а сейчас России указали ее место
Кто? Негры?✊ Они, лично мне, не могут указать на место✊
16 февраля 2016, 02:27
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Toporock
16 февраля 2016, 02:27
Цитата (peacefrog, 14/08/2014 - 23:26:17):
Так что не жди чтобы негры нас особо уважали.
Не думаю, что это проблема. Даже не так. Не думаю, что негры вообще знают где Россия - это раз, не думаю, что у них хватит смелости хоть на что то, это два, и не думаю об их уважении, мне оно совсем не нужно ,собственно три✊
А рабство есть только в РФ, и он добровольное (как ты правильно заметил), но это выбор каждого, нечего тут жалеть, каждый может им и не быть.
16 февраля 2016, 02:27
0
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:28
Цитата (fanbunga, 11/08/2014 - 19:38:14):
А почему Дарк Сити вдруг эталон бриллиантов стал??✌️
16 февраля 2016, 02:28
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение Toporock от 11/08/2014 - 22:34:29
Дарк Сити на ум пришел, когда
стало понятно, чего в финале будет
потому и сравнивала, непроизвольно. Не в пользу Сигнала, ессно.
16 февраля 2016, 02:28
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение peacefrog от 11/08/2014 - 22:47:39
"Пи" у меня не пошел как-то. Два раза пыталась и оба раза засыпала. Надо еще попытаться, что ли. Не люблю Аронофски.
причудливо смешаны и все сайфай-темы: вторжение алиенов, восстание роботов, матрица, другие измерения
Завидую прям. Я увидела скучную мелодраму в хромакее.
16 февраля 2016, 02:28
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:28
Цитата (peacefrog, 13/08/2014 - 00:39:05):
Грузию не захватывали к сожалению, так просто на место указали✊
16 февраля 2016, 02:28
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Toporock
16 февраля 2016, 02:28
Цитата (peacefrog, 11/08/2014 - 03:19:22):
Трейлер ваще зашибенный! А где ты успел посмотреть то??
16 февраля 2016, 02:28
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение peacefrog от 11/08/2014 - 03:19:22
10/10
У...бриллиант, значит...
А вот интересно, Дарк Сити в таком случае скока будет по шкале?
16 февраля 2016, 02:28
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:28
Плохо. Аж времени жалко.
16 февраля 2016, 02:28
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но очень атмосферно, с подражанием и четко выстроено от нудного начала к бодренькому концу...
в целом, учитывая бюджет - 8/10
ps тут бы идей побольше, сценарий бы получше, с проработкой получилось бы не хуже District 9, а так только на четверочку
ЗЫ: В 2010 году вышел фильм где пришельцы напали на землю и похищали людей из-за мозгов концовка Сигнала вызвала ассоциацию с этим фильмом. Название забыл.
Блин, возможно и в правду. Я то шел на фильм с целью посмотреть именно фантастику.
Короче кино хорошее, замудренное, веселая такая солянка получилась. Туэйтс, уже второй фильм подряд радует своим выбором, или ему повезло, или это все не по настоящему✊
По существу. Визуально фильм великолепен, на скромном бюджете, хорошая операторская работа, мозг кинозрителя сам додумывает Алиена на дереве. Так и надо собственно.
О чем кино, спросите вы?? Не знаю✊ Но вот какие гипотезы:
1) Это все зона 51, там правительство делает эксперименты над людьми. Зачем? Вероятно им досталась технология Алиенов, или Алиены просто просят выделить им территорию и людей для эксперитментов, в обмен на технологию. Но, тут не стыковки. Зачем им писать какие то подсказки этим людям, почему Истман на коляске выбирается из бункера, вообще почему бункер(архаизм), и конец фильма тоже собственно опровергает что это планета Земля.
2) Это все в голове у Истмана. Его все таки похищают пришельцы, он в коме у них на корабле, все последующее действие, это по сути реконструкция событий его мозгом. От сюда явное гипертрофированное математическое мышление, побег на коляске, и супер ноги и супер руки. Пробой за оболочку зоны, это либо смерть, либо кто то из Алиенов выключил тумблер жизнеобеспечения. И тут кстати у него Фишборн, всплывает в памяти, как Морфиус, открывающий правду. Что намекает на то, что он внутри матрицы, в онлайне короче.
3) Истман уже Алиен, либо сбежавший эксперимент Алиенов. Не зря в начале фильма, они пишут шуточный вопрос -"мечтают ли андроиды об электроовцах?" из одноименной нетленки Филиппа Дика. То есть Истман тянется на зов СИГНАЛА, как дроид на ретранслятор. Всего его туманные воспоминания, о ногах и бегах и каруселях, ничто иное, как фантомное сознание андроида, фрагментированное. Тут же и тесты, по аналогии с тестами в Блейдраннере, у Декарта. Зачем Морфиусу спрашивать про кубы, цвета и так далее, только лишь что бы выяснить что перед ним не человек. А двое друзей, возможно, и вовсе не существовали. Тут тогда остается не понятным, отстреливание других обитателей зоны после контакта с Истманом...✊ (красный чемодан Самсонит - зачет)
Так что вопросов больше чем ответов, но для такого уровня кино, это даже круто. Появилась некая не досказанность. Да и кстати, саундтрек, это чуть ли не самая весомая часть фильма, настолько он идеально лег на визуальный ряд, что тут без 8/10 никак не получится..
Трейлер круть, это точно!
Кто? Негры?✊ Они, лично мне, не могут указать на место✊
Не думаю, что это проблема. Даже не так. Не думаю, что негры вообще знают где Россия - это раз, не думаю, что у них хватит смелости хоть на что то, это два, и не думаю об их уважении, мне оно совсем не нужно ,собственно три✊
А рабство есть только в РФ, и он добровольное (как ты правильно заметил), но это выбор каждого, нечего тут жалеть, каждый может им и не быть.
А почему Дарк Сити вдруг эталон бриллиантов стал??✌️
Дарк Сити на ум пришел, когда стало понятно, чего в финале будет
потому и сравнивала, непроизвольно. Не в пользу Сигнала, ессно.
"Пи" у меня не пошел как-то. Два раза пыталась и оба раза засыпала. Надо еще попытаться, что ли. Не люблю Аронофски.
причудливо смешаны и все сайфай-темы: вторжение алиенов, восстание роботов, матрица, другие измерения
Завидую прям. Я увидела скучную мелодраму в хромакее.
Грузию не захватывали к сожалению, так просто на место указали✊
Трейлер ваще зашибенный! А где ты успел посмотреть то??
10/10
У...бриллиант, значит...
А вот интересно, Дарк Сити в таком случае скока будет по шкале?
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