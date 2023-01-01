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Нина Фриск Нина Фриск
Киноафиша Фильмы Нина Фриск Нина Фриск, 2007: актеры и роли
Nina Frisk Нина Фриск 2007 / Швеция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Нина Фриск, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мария Блом Мария Блом Maria Blom
В ролях
Свен Альстрем Урбан Эльд Urban Eldh Гуннел Фред Даниель Гекенхьельм Текла Гранлунд Tekla Granlund София Хелин София Хелин Sofia Helin Инга Ландгре Инга Ландгре Inga Landgré Гунилла Нюроос Вильде Хелмерсон
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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