Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)

Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки

Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера