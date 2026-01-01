Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»