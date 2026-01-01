Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ты можешь быть большим... даже если ты маленький
Постеры фильма «Ты можешь быть большим... даже если ты маленький»
Постеры фильма «Ты можешь быть большим... даже если ты маленький»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667