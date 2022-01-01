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Виктор и Виктория Виктор и Виктория
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Viktor und Viktoria

Виктор и Виктория, 1933

1933 / Германия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Начало 1930-х годов, Германия. Сюзанна Лор — открытая, несколько наивная девушка, мечтающая о сценической славе. В театральном агентстве она случайно знакомится с Виктором Хемпелем, немолодым и неудачливым актёром, исполняющим роли из амплуа травести в небольших кабаре. Тот берётся опекать Сюзанну. Однажды, когда из-за болезни Виктор не может выйти на сцену, ему в голову приходит мысль сделать из Сюзанны вне сцены актёра-мужчину Виктора, который по вечерам блистал бы как травести Виктория в образе «Леди Севильи».

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1933
Премьера в мире 27 декабря 1933
Режиссер
Райнхольд Шюнцель
В ролях
Рената Мюллер
Герман Тимиг
Хильде Хилдебранд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Виктор и Виктория 2 постера
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