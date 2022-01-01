Виктор и Виктория, 1933

Начало 1930-х годов, Германия. Сюзанна Лор — открытая, несколько наивная девушка, мечтающая о сценической славе. В театральном агентстве она случайно знакомится с Виктором Хемпелем, немолодым и неудачливым актёром, исполняющим роли из амплуа травести в небольших кабаре. Тот берётся опекать Сюзанну. Однажды, когда из-за болезни Виктор не может выйти на сцену, ему в голову приходит мысль сделать из Сюзанны вне сцены актёра-мужчину Виктора, который по вечерам блистал бы как травести Виктория в образе «Леди Севильи».