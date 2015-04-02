Наша рецензия

Все-таки из фильмов, поставленных Питером Сегалом, лучший – это третья часть «Голого пистолета». Порядочные люди, конечно, надевают маску брезгливого презрения, едва только заслышав об оном произведении, но – не знаю, кому как, а мне нравится: тюремный абсурд, сексуальный абсурд, просто тотальный абсурд и толика постмодернистски обыгранной брутальности… одним словом, очень смешной коктейль. «Всё или ничего» (или, если быть точным, The Longest Yard, что на русский можно было бы перевести как…