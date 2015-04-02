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Все или ничего Все или ничего
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The Longest Yard Все или ничего 2005 / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Все или ничего»

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Наша рецензия

Все-таки из фильмов, поставленных Питером Сегалом, лучший – это третья часть «Голого пистолета». Порядочные люди, конечно, надевают маску брезгливого презрения, едва только заслышав об оном произведении, но – не знаю, кому как, а мне нравится: тюремный абсурд, сексуальный абсурд, просто тотальный абсурд и толика постмодернистски обыгранной брутальности… одним словом, очень смешной коктейль. «Всё или ничего» (или, если быть точным, The Longest Yard, что на русский можно было бы перевести как…

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Shkura 2 апреля 2015, 12:51
фильм полный отстой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nika 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zorro 2 апреля 2015, 12:51
самая прикольная комедия за последнее время...



Кто смотрел - правда фраза "Извини, я сломал твою игрушку" просто прелестна?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fas 2 апреля 2015, 12:51
есть у кого полный саундтрек, который проигрывается в 47:37 проиденного фильма?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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