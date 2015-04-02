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Самый главный босс
Отзывы о фильме «Самый главный босс»
Direktøren for det hele / The Boss of It All
Самый главный босс
2006 / Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
Трейлер
5.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось, но было грустно. Хотя забавным было серьезное отношение к "работе" посредственного актера и нелепые попытки соответствовать ситуации.
В плане персонажей - абсолютное попадание. Интересно узнавать в героях фильма своих знакомых.
И настоящий босс, такой милашка, наглый и беспринципный вор, озабоченный наличием популярности, увы...жизненно. Какой кайф: обокрасть друзей, оставаясь при этом для них хорошим парнем! Мороз по коже от всех этих песенок, слез и объятий.
Здесь много всего: механика любого бизнеса, в основе которого развод на бабки и кидалово (партнеров,подчиненных, потребителей); и механика законов, обслуживающих воровские интересы; и механика популярности, основанная на простой человеческой потребности с общении, сопричастности, доверии и тепле и наглой ее эксплуатации.
И механика отношений "шеф-подчиненный", тут надо видимо понимать,что и "режиссер-актер".
Актер - как марионетка в руках режиссера.
Но забавно, когда ситуация выходит из-под режиссерского контроля, как в фильме, и начинает жить своей жизнью, подключаются посторонние факторы. Таким фактором стала бывшая жена актера в качестве юриста, раскрывшая герою глаза. И тут Остапа понесло...
Но босс - отличный режиссер, ибо, потеряв контроль над актером, он, тем не менее, сорвал хорошую кассу и дал обворованным им зрителям то, что они хотели - катарсис. Он снова белый и пушистый.
А Триер, дав актеру поиграться в самостоятельность и поиски истины, просто убирает его за кулисы. Проект закончен, актер больше не интересен.
2 апреля 2015, 12:51
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В плане персонажей - абсолютное попадание. Интересно узнавать в героях фильма своих знакомых.
И настоящий босс, такой милашка, наглый и беспринципный вор, озабоченный наличием популярности, увы...жизненно. Какой кайф: обокрасть друзей, оставаясь при этом для них хорошим парнем! Мороз по коже от всех этих песенок, слез и объятий.
Здесь много всего: механика любого бизнеса, в основе которого развод на бабки и кидалово (партнеров,подчиненных, потребителей); и механика законов, обслуживающих воровские интересы; и механика популярности, основанная на простой человеческой потребности с общении, сопричастности, доверии и тепле и наглой ее эксплуатации.
И механика отношений "шеф-подчиненный", тут надо видимо понимать,что и "режиссер-актер".
Актер - как марионетка в руках режиссера.
Но забавно, когда ситуация выходит из-под режиссерского контроля, как в фильме, и начинает жить своей жизнью, подключаются посторонние факторы. Таким фактором стала бывшая жена актера в качестве юриста, раскрывшая герою глаза. И тут Остапа понесло...
Но босс - отличный режиссер, ибо, потеряв контроль над актером, он, тем не менее, сорвал хорошую кассу и дал обворованным им зрителям то, что они хотели - катарсис. Он снова белый и пушистый.
А Триер, дав актеру поиграться в самостоятельность и поиски истины, просто убирает его за кулисы. Проект закончен, актер больше не интересен.
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