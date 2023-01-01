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Самый главный босс Самый главный босс
Киноафиша Фильмы Самый главный босс Самый главный босс, 2006: актеры и роли
Direktøren for det hele / The Boss of It All Самый главный босс 2006 / Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Самый главный босс, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Йенс Альбинус Jens Albinus Петер Гантцлер Peter Gantzler Бенедикт Эрлингссон Benedikt Erlingsson Хенрик Прип Henrik Prip Каспер Крисченсен Casper Christensen Луиз Мириц Жан-Марк Барр Жан-Марк Барр Jean-Marc Barr Софи Граболь Sofie Gråbøl Эндерс Хоув Anders Hove Фридрик Тоур Фридрикссон Friðrik Þór Friðriksson Ибен Хьейле Iben Hjejle
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