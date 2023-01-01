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Самый главный босс
Самый главный босс, 2006: актеры и роли
Direktøren for det hele / The Boss of It All
Самый главный босс
2006 / Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Самый главный босс, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер
Lars von Trier
В ролях
Йенс Альбинус
Jens Albinus
Петер Гантцлер
Peter Gantzler
Бенедикт Эрлингссон
Benedikt Erlingsson
Хенрик Прип
Henrik Prip
Каспер Крисченсен
Casper Christensen
Луиз Мириц
Жан-Марк Барр
Jean-Marc Barr
Софи Граболь
Sofie Gråbøl
Эндерс Хоув
Anders Hove
Фридрик Тоур Фридрикссон
Friðrik Þór Friðriksson
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