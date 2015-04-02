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Сказания Земноморья Сказания Земноморья
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Tales of Earthsea / Gedo senki Сказания Земноморья 2006 / Япония
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Сказания Земноморья»

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DART 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Gal4onok, 16/03/2007 - 12:38:39):А че этот мультик вообще никого не заинтересовал?

Меня заинтересовал. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Garry 2 апреля 2015, 12:51
А где сие чудесное событие случится? В каком кинотеатре(ах) будет идти?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yoshka 2 апреля 2015, 12:51
Мммм...если учесть, что то, что щас снимается в плане фентези, полная фигня, а Миядзаки бог, то думаю сынишка не должен сильно облажаться, единственно огорчает, что скорее всего будет с дубляжом, что не есть гут =(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toni 2 апреля 2015, 12:51
Тут написано, что будет рус дубляж одобренный ghibli http://www.zemnomorie.ru/



Хотелось бы сабы конечно.. может в доме кино на сабах будет? хотя это вряд ли



Уже несколко месяцев как у меня осела японская экранка, мельком глянул. Визуально всё как у Хаяо, даже девочка соответственная имеется.



Есть мнение что книжка попса банальнейшая.

Да вообще и Ghibli с Миядзаками уже вышли в тираж.

Но, всё равно, будем надеятся что будет круто!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dgimi 2 апреля 2015, 12:51
я полюбому пойду,в кинотеатре 35ММ с субтитрами
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Garry 2 апреля 2015, 12:51
2 дня до премьеры, а инфы от том где она состоится так и нет:( Меня девушка убьёт если не свожу. Может кто подскажет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maria-Ju 2 апреля 2015, 12:51
да, у меня тоже вопрос о том, где будет премьера.

и в каких кинотеатрах вообще это чудо будет идти.



ожидания и опасения: буду естесственно сравнивать с такими творениями как "унесенные призраками" и "замок хаула". очень жду этого фильма, но боюсь что может не дотянуть до того, чего хочется.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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