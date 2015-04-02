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Сказания Земноморья
Отзывы о мультфильме «Сказания Земноморья»
Tales of Earthsea / Gedo senki
Сказания Земноморья
2006 / Япония
Трейлер
7.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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DART
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Gal4onok, 16/03/2007 - 12:38:39):
А че этот мультик вообще никого не заинтересовал?
Меня заинтересовал. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Garry
2 апреля 2015, 12:51
А где сие чудесное событие случится? В каком кинотеатре(ах) будет идти?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Yoshka
2 апреля 2015, 12:51
Мммм...если учесть, что то, что щас снимается в плане фентези, полная фигня, а Миядзаки бог, то думаю сынишка не должен сильно облажаться, единственно огорчает, что скорее всего будет с дубляжом, что не есть гут =(
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toni
2 апреля 2015, 12:51
Тут написано, что будет рус дубляж одобренный ghibli http://www.zemnomorie.ru/
Хотелось бы сабы конечно.. может в доме кино на сабах будет? хотя это вряд ли
Уже несколко месяцев как у меня осела японская экранка, мельком глянул. Визуально всё как у Хаяо, даже девочка соответственная имеется.
Есть мнение что книжка попса банальнейшая.
Да вообще и Ghibli с Миядзаками уже вышли в тираж.
Но, всё равно, будем надеятся что будет круто!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Dgimi
2 апреля 2015, 12:51
я полюбому пойду,в кинотеатре 35ММ с субтитрами
2 апреля 2015, 12:51
0
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Garry
2 апреля 2015, 12:51
2 дня до премьеры, а инфы от том где она состоится так и нет:( Меня девушка убьёт если не свожу. Может кто подскажет?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maria-Ju
2 апреля 2015, 12:51
да, у меня тоже вопрос о том, где будет премьера.
и в каких кинотеатрах вообще это чудо будет идти.
ожидания и опасения: буду естесственно сравнивать с такими творениями как "унесенные призраками" и "замок хаула". очень жду этого фильма, но боюсь что может не дотянуть до того, чего хочется.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Меня заинтересовал. ✊
Хотелось бы сабы конечно.. может в доме кино на сабах будет? хотя это вряд ли
Уже несколко месяцев как у меня осела японская экранка, мельком глянул. Визуально всё как у Хаяо, даже девочка соответственная имеется.
Есть мнение что книжка попса банальнейшая.
Да вообще и Ghibli с Миядзаками уже вышли в тираж.
Но, всё равно, будем надеятся что будет круто!!!!!!
и в каких кинотеатрах вообще это чудо будет идти.
ожидания и опасения: буду естесственно сравнивать с такими творениями как "унесенные призраками" и "замок хаула". очень жду этого фильма, но боюсь что может не дотянуть до того, чего хочется.✊
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