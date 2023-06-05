Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сонная лощина
Отзывы о фильме «Сонная лощина»
Sleepy hollow
Сонная лощина
1999 / США
8.2
Оцените
120
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о фильме «Сонная лощина»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Владимир
5 июня 2023, 16:18
Оценка
Фильм снят на высоком уровне. Спецэффекты приятно дополняют сюжет, актёрская игра тоже на высшем уровне. На самом деле трудно представить, что весь лес - это одна большая декорация! Похвала Тиму Бертону, он подошёл к своей работе действительно профессионально.
До просмотра ничего не знал о фильме и поэтому приятно удивил актерский состав, особенно Джонни Депп)
5 июня 2023, 16:18
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Снегирь
22 комментария
Кентавр
1 комментарий
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
7 комментариев
Всё прошло хорошо
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Отзывы
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
А как же обязательства? Мисс Россию Линникову раскритиковали из-за отъезда в США
Пробирает до мурашек: внешность звезды «Перевала Дятлова» вызвала переполох в Сети
Пухляшку после «Модного приговора» не узнать: преображение понравится не всем
Венца из «Дома-2» возненавидели три красавицы-жены: причина в одном
ДНК-тест не нужен: внуков Юрия Никулина узнают издалека
Главная бабушка СССР оказалась не такой, как на экране: вот что она скрывала
Тест: каким животным вы становитесь в постели?
Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось
Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами
В СССР брезгливых не было: сцена из советского кинохита шокировала молодежь
Происходящее с Алисой Тепляковой шокировало народ: вот что выдумал ее отец
Всего 3 женских имени, обладательницы которых притягивают успешных мужчин: вы среди них?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
До просмотра ничего не знал о фильме и поэтому приятно удивил актерский состав, особенно Джонни Депп)
Авторизация по e-mail