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Сонная лощина Сонная лощина
Киноафиша Фильмы Сонная лощина Отзывы о фильме «Сонная лощина»
Sleepy hollow Сонная лощина 1999 / США
8.2 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Сонная лощина»

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Владимир 5 июня 2023, 16:18
Оценка
Фильм снят на высоком уровне. Спецэффекты приятно дополняют сюжет, актёрская игра тоже на высшем уровне. На самом деле трудно представить, что весь лес - это одна большая декорация! Похвала Тиму Бертону, он подошёл к своей работе действительно профессионально.
До просмотра ничего не знал о фильме и поэтому приятно удивил актерский состав, особенно Джонни Депп)
5 июня 2023, 16:18 Ответить
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