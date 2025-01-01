Меню
Киноафиша Фильмы Флаги наших отцов Награды и номинации фильма Флаги наших отцов

Награды и номинации фильма Флаги наших отцов 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучший звук
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучший режиссёр
Номинант
