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2001 год: Космическая одиссея
Отзывы о фильме «2001 год: Космическая одиссея»
2001: A Space Odyssey
2001 год: Космическая одиссея
1968 / США / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 8.3
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Только прошу не смеяться. Посмотрела в первый раз.
В связи с чем у меня вопрос: случаем, тут нет подвоха? Понимаю, что вопрос дурацкий, но я не постигаю совершенно, как это можно было сделать в 68-м году... Ощущение правды абсолютное.
Видно, все-таки мозг отличает компьютерную картинку от живого, рукотворного объема. Поэтому и фильмы, снятые целиком или почти целиком на фоне зеленого экрана, кажутся мертворожденными и не трогают абсолютно. Там скорее впечатляет динамика и цветовое решение. А здесь - поэзия.
Кубрик прикололся, конечно, изрядно, запулив в кинематографическую вечность свой черный параллелепипед.
Пофантазировал о начале нулевых. И многое угадал. И деловитая рутина и бытовуха, которую люди потащат с собой в космос, чтобы чувствовать себя как дома, стала хорошим тоном для н/ф фильмов. И болтовня с бортовым супер-компьютером и беспомощность перед ИИ тоже не раз была обыграна позже.
Но главное, фильм воскресил то детское ощущение непостижимой тайны, которое, помню, вызывало восторг и легкое головокружение.
Однако отправив человека в космос на поиски самого себя, Кубрик промахнулся, в реале платить за это никто не захочет.
Но как же все-таки это технически дотошно и красиво...
2 апреля 2015, 12:51
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В связи с чем у меня вопрос: случаем, тут нет подвоха? Понимаю, что вопрос дурацкий, но я не постигаю совершенно, как это можно было сделать в 68-м году... Ощущение правды абсолютное.
Видно, все-таки мозг отличает компьютерную картинку от живого, рукотворного объема. Поэтому и фильмы, снятые целиком или почти целиком на фоне зеленого экрана, кажутся мертворожденными и не трогают абсолютно. Там скорее впечатляет динамика и цветовое решение. А здесь - поэзия.
Кубрик прикололся, конечно, изрядно, запулив в кинематографическую вечность свой черный параллелепипед.
Пофантазировал о начале нулевых. И многое угадал. И деловитая рутина и бытовуха, которую люди потащат с собой в космос, чтобы чувствовать себя как дома, стала хорошим тоном для н/ф фильмов. И болтовня с бортовым супер-компьютером и беспомощность перед ИИ тоже не раз была обыграна позже.
Но главное, фильм воскресил то детское ощущение непостижимой тайны, которое, помню, вызывало восторг и легкое головокружение.
Однако отправив человека в космос на поиски самого себя, Кубрик промахнулся, в реале платить за это никто не захочет.
Но как же все-таки это технически дотошно и красиво...
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