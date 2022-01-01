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2001 год: Космическая одиссея
2001 год: Космическая одиссея, 1968: актеры и роли
2001: A Space Odyssey
2001 год: Космическая одиссея
1968 / США / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 8.3
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2001 год: Космическая одиссея, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик
Stanley Kubrick
В ролях
Кейр Дуллеа
Гари Локвуд
Gary Lockwood
Уильям Сильвестр
Дэниэл Рихтер
Роберт Битти
Robert Beatty
Фрэнк Миллер
Frank Miller
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Douglas Rain
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Sean Sullivan
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