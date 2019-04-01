Фествиаль Новое кино Австрии пройдет 10-15 апреля в Центре Документального Кино

8-й фестиваль «Новое кино Австрии» пройдет в Москве с 10 по 15 апреля в Центре Документального Кино.

Фильмы в рамках фестиваля представят: Дмитрий Барченков (кинокритик), Лоуренс Рупп (актёр), Роберт Дассановски (продюсер, историк культуры и кино, писатель) и Стефан А. Лукач (режиссер и сценарист).

Расписание показов:

10 апреля, 20:00 — Мой друг Зигмунд Фрейд - Der Trafikant - 2018 - Австрия / Германия 11 апреля, 19:30 — Земля под моими ногами - Der Boden unter den Füssen / The Ground Beneath My Feet - 2019 - Австрия 12 апреля, 19:30 — М убийца - M - Eine Stadt sucht einen Mörder - 2019 - Австрия / Германия 13 апреля, 19:00 — Копы - Cops - 2018 - Австрия + Q&A Лоуренс Рупп, Стефан А. Лукач 14 апреля, 15:00 — Разбей моё сердце - Zerschlag mein Herz - 2018 - Австрия 15 апреля, 20:00 — Копы - Cops - 2018 - Австрия + Q&A Лоуренс Рупп, Стефан А. Лукач

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте