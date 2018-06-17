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Разбей моё сердце
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Zerschlag mein Herz

Разбей моё сердце, 2018

2018 / Австрия
7.6 Оцените
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О фильме

Венская история любви цыганских Ромео и Джульетты. Оставшийся сиротой 17-летний цыган Пепе живет со своим деспотичным дядей по прозвищу Рокки в полуразрушенном здании на окраине Вены. Они приехали сюда всем кланом из своей родной деревеньки в Восточной Словакии и зарабатывают на жизнь попрошайничеством на улицах богатой столицы. Однажды к ним присоединяется привлекательная 16-летняя Марсела, вынужденная работать на Рокки в счет долгов своего отца. Подростки влюбляются друг в друга, но счастье их длится недолго. Тиран Рокки склоняет девушку к браку, обещая взамен освободить ее семью от бремени задолженности.

7.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 17 июня 2018
Возраст 18+
Режиссер
Александра Макарова
В ролях
Роман Покута
Симона Ковакова
Франтишек Балог
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разбей моё сердце 1 постер
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