Разбей моё сердце, 2018

Венская история любви цыганских Ромео и Джульетты. Оставшийся сиротой 17-летний цыган Пепе живет со своим деспотичным дядей по прозвищу Рокки в полуразрушенном здании на окраине Вены. Они приехали сюда всем кланом из своей родной деревеньки в Восточной Словакии и зарабатывают на жизнь попрошайничеством на улицах богатой столицы. Однажды к ним присоединяется привлекательная 16-летняя Марсела, вынужденная работать на Рокки в счет долгов своего отца. Подростки влюбляются друг в друга, но счастье их длится недолго. Тиран Рокки склоняет девушку к браку, обещая взамен освободить ее семью от бремени задолженности.