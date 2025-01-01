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Зверский детектив. Логово волка
Билеты от 1600₽
Киноафиша Зверский детектив. Логово волка

Спектакль Зверский детектив. Логово волка

Постановка
Домик Фанни Белл 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Увлекательное путешествие по книге Анны Старобинец

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир Дальнего Леса, где жизнь его обитателей оказывается под угрозой. На этот раз лесные жители станут свидетелями шокирующего преступления, которое потрясет их спокойствие.

Главные герои

В расследование загадочного дела вовлечены незаменимые персонажи — опытный и мудрый Барсук полиции и его молодой помощник, Барсукот. Вместе они будут распутывать клубок таинственных обстоятельств, чтобы найти коварного зверя-преступника.

Что ожидать от спектакля

Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, захватывающая детективная история и галерея ярких персонажей. Динамичное театральное действие обещает увлечь публику с первых минут. Каждый зритель сможет погрузиться в атмосферу Дальнего Леса и вместе с героями пережить все испытания.

Интересные факты

Спектакль основан на произведении талантливой авторки Анны Старобинец, известной своими яркими и увлекательными историями. Экранизация её книг часто привлекает внимание как детей, так и взрослых, что делает данный спектакль идеальным для семейного просмотра.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего приключения. Добро пожаловать в Дальний лес!

Режиссер
Данила Рассомахин
В ролях
Борис Перцель
Никита Петров
Юлия Рассомахина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
14:00 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
27 июля
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
12:00 от 1600 ₽
16 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽ 14:00 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
17 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Зверский детектив. Логово волка Зверский детектив. Логово волка Зверский детектив. Логово волка

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