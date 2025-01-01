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Незнайка
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Спектакль Незнайка

Постановка
Театр на Бронной 6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

История жителей Цветочного города

Театр на Бронной представляет премьеру детского спектакля, созданного по знаменитому произведению Николая Носова. В постановке задействованы молодые артисты труппы театра.

Сюжет
Спектакль расскажет о крошечных жителях Цветочного города, малышах и малышках, которые не могли найти общего языка. Однако всё меняется, когда Знайка изобретает воздушный шар и вместе с друзьями отправляется в захватывающее путешествие. На шаре с ним летят Винтик и Шпунтик, доктор Пилюлькин, охотник Пулька с собакой Булькой, Пончик, художник Тюбик, музыкант Гусля и, конечно, Незнайка. Что случится дальше, зрители смогут узнать, став частью этой увлекательной истории.

Для кого этот спектакль
«Незнайка» — это яркое и увлекательное приключение, которое учит детей дружбе, взаимопониманию и открытости новым идеям. С этим спектаклем малыши отправятся в волшебное путешествие с любимыми персонажами.

 

Режиссер
Елена Лабутина
В ролях
Денис Зайнуллин
Григорий Верник
Анастасия Шалонько
Елизавета Базыкина
Дмитрий Варшавский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
12:00 от 900 ₽
20 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
12:00 от 900 ₽

Фотографии

Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка Незнайка

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