История жителей Цветочного города

Театр на Бронной представляет премьеру детского спектакля, созданного по знаменитому произведению Николая Носова. В постановке задействованы молодые артисты труппы театра.

Сюжет

Спектакль расскажет о крошечных жителях Цветочного города, малышах и малышках, которые не могли найти общего языка. Однако всё меняется, когда Знайка изобретает воздушный шар и вместе с друзьями отправляется в захватывающее путешествие. На шаре с ним летят Винтик и Шпунтик, доктор Пилюлькин, охотник Пулька с собакой Булькой, Пончик, художник Тюбик, музыкант Гусля и, конечно, Незнайка. Что случится дальше, зрители смогут узнать, став частью этой увлекательной истории.

Для кого этот спектакль

«Незнайка» — это яркое и увлекательное приключение, которое учит детей дружбе, взаимопониманию и открытости новым идеям. С этим спектаклем малыши отправятся в волшебное путешествие с любимыми персонажами.