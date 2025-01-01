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Собаки
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Спектакль Собаки

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 12+
Режиссер Алексей Андреев
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

История о поисках взаимной любви

Спектакль расскажет юным зрителям о жизни бездомных собак, которые нашли приют в овраге на окраине города. Эти собаки, вечно голодные и без крыши над головой, обладают гордостью, не позволяющей жаловаться на судьбу, и прославляют вольную волю. Но, несмотря на свою независимость, в каждой из них живет мечта — мечта о своем Человеке, мечта о нужности и любви.

Мечта о человеке
Режиссер-постановщик спектакля Алексей Андреев говорит, что смысл постановки — показать зрителям важность доброты, внимательности и доброжелательности друг к другу. Несмотря на то, что спектакль называется «Собаки», его история о нас, о людях. Каждый из нас имеет право на выбор, и этот выбор определяет то, что для него правильно и удобно. Спектакль оставляет открытый вопрос: верно ли, что каждый выбирает только то, что ему нужно, или же мы должны быть более открытыми к чужим нуждам?

Сила любви собаки
Как подчеркнул художественный руководитель театра, Александр Львович Федоров, «собака — это ваше сердце, бьющееся возле ваших ног. Она любит вас больше, чем себя». Если после показа спектакля хотя бы кто-то решит взять бездомного щенка или поедет в приют, чтобы забрать старую собаку, то цель спектакля будет достигнута.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
15:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
5 октября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
15:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
2 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
15:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
23 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
15:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

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