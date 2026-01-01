Оповещения от Киноафиши
Жил-был Фип
Жил-был Фип

Спектакль Жил-был Фип

Постановка
Театр сказки 0+
Режиссер Алексей Шульгач, Диана Разживайкина
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кукольный спектакль по мотивам сказки Бориса Заходера

Спектакль «Жил-был Фип» основан на сказке Бориса Заходера и рассказывает трогательную историю о крошечном цыпленке, который в первый же день своего существования теряется в огромном и незнакомом мире.

Приключенческий сюжет

«Ищи своих, не то пропадешь» — этот призыв лошади становится отправной точкой для главного героя. С первых минут зритель погружается в размышления цыпленка: кто такие «свои»? Куда идти в поисках? Как узнать, кто поможет на этом непростом пути?

На своем пути маленький цыпленок встречает разнообразных, доселе ему неведанных существ. Каждая встреча становится уроком, который помогает ему лучше понять себя и окружающий мир. Спектакль затрагивает важные темы дружбы, поиска родства и умения находить общий язык с самыми разными личностями.

Интерактивный формат

С помощью кукольного театра и яркой визуализации зрители смогут по-настоящему прочувствовать сложные эмоции и переживания героя. Спектакль подходит для семейного просмотра и станет отличной возможностью обсудить с детьми важные жизненные вопросы.

Купить билет на спектакль Жил-был Фип

В других городах
Февраль
Март
28 февраля суббота
17:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
1 марта воскресенье
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
13:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
4 марта среда
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
13:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
5 марта четверг
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
13:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
20 марта пятница
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
13:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
21 марта суббота
15:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽
22 марта воскресенье
15:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Евгений Онегин. Часть первая
16+
Драма
Евгений Онегин. Часть первая
22 апреля в 19:00 Большой театр кукол
от 800 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
10 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Успеть в Венецию
Драма
Успеть в Венецию
28 февраля в 19:30 Цехъ
от 900 ₽
