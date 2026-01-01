Кукольный спектакль по мотивам сказки Бориса Заходера

Спектакль «Жил-был Фип» основан на сказке Бориса Заходера и рассказывает трогательную историю о крошечном цыпленке, который в первый же день своего существования теряется в огромном и незнакомом мире.

Приключенческий сюжет

«Ищи своих, не то пропадешь» — этот призыв лошади становится отправной точкой для главного героя. С первых минут зритель погружается в размышления цыпленка: кто такие «свои»? Куда идти в поисках? Как узнать, кто поможет на этом непростом пути?

На своем пути маленький цыпленок встречает разнообразных, доселе ему неведанных существ. Каждая встреча становится уроком, который помогает ему лучше понять себя и окружающий мир. Спектакль затрагивает важные темы дружбы, поиска родства и умения находить общий язык с самыми разными личностями.

Интерактивный формат

С помощью кукольного театра и яркой визуализации зрители смогут по-настоящему прочувствовать сложные эмоции и переживания героя. Спектакль подходит для семейного просмотра и станет отличной возможностью обсудить с детьми важные жизненные вопросы.