Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Светка
Киноафиша Светка

Спектакль Светка

Постановка
Лицедеи 12+
Режиссер Роман Ковалев
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

«Светка» в Театре «Лицедеи»

Театр «Лицедеи» представляет новый спектакль «Светка», созданный в лучших традициях легендарного коллектива. Молодое поколение театра в лице актрисы Снежаны Прудько погружает зрителей в волшебную атмосферу детских фантазий и новогодних чудес.

Действие спектакля разворачивается в небольшой квартире во время празднования Нового года. Главная героиня, маленькая девочка по имени Светка, оказывается одна дома в самую волшебную ночь года. И как любой ребенок, оставаясь без присмотра, она начинает исследовать мир вокруг себя: отыскивает подарки, примеряет взрослую мамину одежду, проказничает и фантазирует. В этой игре перед зрителем проходит вся жизнь Светки — от смешных моментов до трогательных и глубоких размышлений о детстве и семейных ценностях.

«Светка» — это спектакль, который одновременно заставит вас смеяться и грустить, вспоминая свое собственное детство. Он наполнен искренними эмоциями, которыми так славится театр «Лицедеи». Эта история тронет сердце каждого, кто когда-то был ребенком и знает, как важны мечты, фантазии и теплота семейных праздников.

Купить билет на спектакль Светка

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
30 августа воскресенье
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1100 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1100 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Судите нежно обо мне…
12+
Моноспектакль

Судите нежно обо мне…

23 августа в 19:00 Камерный театр «Площадка на Грибоедова»
от 1200 ₽
«Гоголь-моголь». Театр-трактир с литературным меню в Доме Шрёдера
16+
Иммерсивный

«Гоголь-моголь». Театр-трактир с литературным меню в Доме Шрёдера

17 октября в 19:00 Дом Шредера
от 4500 ₽
Ау
16+
Драма

Ау

27 октября в 19:00 БДТ им. Товстоногова
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше