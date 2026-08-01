«Светка» в Театре «Лицедеи»

Театр «Лицедеи» представляет новый спектакль «Светка», созданный в лучших традициях легендарного коллектива. Молодое поколение театра в лице актрисы Снежаны Прудько погружает зрителей в волшебную атмосферу детских фантазий и новогодних чудес.

Действие спектакля разворачивается в небольшой квартире во время празднования Нового года. Главная героиня, маленькая девочка по имени Светка, оказывается одна дома в самую волшебную ночь года. И как любой ребенок, оставаясь без присмотра, она начинает исследовать мир вокруг себя: отыскивает подарки, примеряет взрослую мамину одежду, проказничает и фантазирует. В этой игре перед зрителем проходит вся жизнь Светки — от смешных моментов до трогательных и глубоких размышлений о детстве и семейных ценностях.

«Светка» — это спектакль, который одновременно заставит вас смеяться и грустить, вспоминая свое собственное детство. Он наполнен искренними эмоциями, которыми так славится театр «Лицедеи». Эта история тронет сердце каждого, кто когда-то был ребенком и знает, как важны мечты, фантазии и теплота семейных праздников.