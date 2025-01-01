Меню
Ау
Киноафиша Ау

Спектакль Ау

Инклюзивный спектакль
Постановка
БДТ им. Товстоногова 16+
Режиссер Яна Тумина
Продолжительность 85 минут
Возраст 16+

О спектакле

Инклюзивный спектакль «Ау» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова пройдет инклюзивный спектакль-лаборатория «Ау», в котором совместно с профессиональными актерами участвуют молодые люди с расстройством аутического спектра. Спектакль акцентирует внимание на птицах как героях и символах, и их образ оказывается в центре сюжета.

История старого птицелова преподносится на уникальном «птичьем» языке, позволяющем артистам говорить о темах воли и привязанности, одиночества и единения, равнодушия и любви. Это выступление стало новой вехой в творческой инклюзивной лаборатории театра, продолжающейся уже год.

Созидательная энергия и опыт

Спектакль «Ау» получил специальный приз экспертного совета высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2024) за "созидательную энергию". Режиссер-постановщик Яна Тумина делится, что работа над проектом продолжается с ноября и начинается с тренинг-лабораторий. Потрясающий опыт работы с людьми с особыми потребностями стал настоящим тренингом на терпение для всех участников.

«Это не просто спектакль, а этап работы», — отметила Тумина. Она акцентирует внимание на том, что языком, предложенным участникам, стал язык визуального театра. Артисты с особыми потребностями имеют свои драматические амбиции и куклам дают меньшее предпочтение, чем ожидалось.

Память о Михаиле Ложкине

Все участники проекта вспоминают актера Михаила Ложкина, который сыграл в спектакле ключевую роль кукловода. В его руках кукла старика Птицелова оживала, и он приносил с собой силу, нежность и поддержку. «Миша мог исчезать или быть рядом с куклой заметным и неотразимым», — делятся коллеги. Его исключительный талант оставил яркий след в сердцах всех участников.

Мнения артистов

Виктор Княжев, один из актеров, отметил: «Особенные ребята для нас — соавторы, они создают этот спектакль. У них абсолютно другое существование на площадке — они помогают мне по-новому видеть сцену». Алёна Кучкова добавила: «Подкупает непосредственность ребят. Они открыты к новым поворотам и экспериментам».

Спектакль «Ау» привлечет тех, кто ценит инклюзивное искусство и открыт для новых форм театрального выражения. Это не просто представление, а уникальный опыт взаимодействия и исследование человеческих эмоций.

Купить билет на спектакль Ау

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
30 декабря вторник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1000 ₽
3 января суббота
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1000 ₽
21 февраля суббота
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 1000 ₽

Фотографии

Ау Ау Ау Ау Ау Ау

